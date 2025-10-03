今夏シュツットガルトからニューカッスルへ移籍したFWニック・ヴォルテマーデは、ドイツ代表のエースになっていけるだろうか。今のドイツサッカー界にとっては貴重な若手大型ストライカーであり、ヴォルテマーデの成長はドイツ代表の成功に欠かせない。ニューカッスルの戦いにはドイツのサッカーファンも注目していることだろう。ここまでヴォルテマーデはプレミアリーグで2ゴール、チャンピオンズリーグでも1ゴールを決めていて、