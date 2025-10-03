PayPayは、地方自治体と共同で実施する「あなたのまちを応援プロジェクト」について、11月以降に実施されるキャンペーンの追加分を発表した。 新たに追加された自治体は、千葉県君津市（第4弾）、東京都北区、東京青梅市（第5弾）、山梨県大月市、長野県佐久市、愛知県武豊町の6つの自治体。実施期間は各自治体により異なる。 たとえば千葉県君津市では、11月1日～12月31日までの期間中、対象店舗の買