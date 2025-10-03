Apple Musicは、Apple MusicおよびApple Music Classical 限定で、アルバム『原神-真珠の歌 5』の多言語での楽曲解説を提供する。 （関連：『原神』テイワットを旅して出会った心の奥に残る景色音楽と出会う人々がくれた記憶の欠片） 『原神』は、視覚的に美しいテイワットの世界を舞台にした、無料プレイ可能なオープンワールドアドベンチャーRPG。『原神-真珠の歌 5』は、バージョン5.6から5.8