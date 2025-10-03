JR東海、JR西日本、JR九州は、LINEから東海道・山陽・九州新幹線の予約＆チケットレスで乗車できる新サービス「LINEからEX」を10月4日より提供する。 同サービスの予約は「LINE」アプリから行えるほか、支払いには「PayPay」が利用できる。 予約・購入・乗車方法 「LINE」アプリ上でLINE公式アカウント「東海道・山陽・九州新幹線予約」を友だち追加し、アカウント連携やサービス規約などへ同