◆女子プロゴルフツアー国内メジャー第３戦日本女子オープン第２日（３日、兵庫・チェリーヒルズＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）ツアー２勝の堀琴音（ダイセル）は２位で出て５バーディー、ボギーなしの６７をマークし、通算１１アンダーで単独トップに浮上した。６７の小林光希（三徳商事）、６８の高木優奈（中央日本土地建物グループ）が通算１０アンダーで２位。１５歳アマチュアの広吉優梨菜（福岡第一高１年）、