『狂人なおもて往生をとぐ〜昔、僕達は愛した〜』 『狂人なおもて往生をとぐ〜昔、僕達は愛した〜』が2025年10月11日(土)から東京・IMM THEATERにて上演される。本作は日本演劇界を代表する劇作家、清水邦夫の作品。今回は第 30 回読売演劇大賞優秀演出家賞を受賞するなど、注目を集める演出家・稲葉賀恵の演出で上演される。ピンクの照明が妖しげに光る娼家。女主人・はな(伊勢志摩)と、その客である男・善一郎(堀部圭亮)、