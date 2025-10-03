警察などによりますと、3日午後4時すぎ、埼玉県春日部市で「車が関係する交通事故があった」と通報がありました。車4台が絡むとみられる事故で、このうち乗用車1台が横転しているということです。この事故で、4人がケガをしていて、横転していた車に乗っていた70代女性が意識のない状態で病院に搬送されました。また、この事故で歩行者が巻きこまれたという情報はないということですが、現在、現場周辺は通行止めになっていて、警