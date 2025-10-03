参議院議員選挙で2議席を獲得した日本保守党。3日午後、共同代表を務める河村たかし衆議院議員が会見を開き、代表の百田尚樹参議院議員を脅迫などの容疑で刑事告訴したと発表しました。河村たかし衆院議員：私、衆議院議員・河村たかしは、昨日10月2日に東京地方検察庁特別捜査部に、日本保守党、現在の参議院議員の百田尚樹代表を刑事告訴致しました。河村氏によりますと、この問題の発端は2025年4月に行われた党の記者会見だとい