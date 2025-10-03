【モデルプレス＝2025/10/03】TBS日曜劇場「御上先生」に生徒役として出演していた女優の吉柳咲良が3日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのスイートポテトを公開し、話題を呼んでいる。【写真】「御上先生」生徒役美女「売り物みたい」と話題の手作りスイーツ◆吉柳咲良、手作りスイートポテトを公開吉柳は「ころころ」「お芋の季節だね〜」とつづり、秋の味覚であるスイートポテトの写真を公開。可愛らしい一口サイズ