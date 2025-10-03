自民党の総裁選は10月4日、投開票が行われます。地元選出の議員や福岡の市民は、今回の選挙をどう見ているのでしょうか。選挙戦最終盤の動向を探りました。 9月30日、福岡市で開かれた会合。会場に集まったおよそ500人の視線の先には。■林官房長官「お集まりの皆様のお力も借りて、議員票も積み上げ、何とか最後に勝利を勝ち取りたい。」林官房長官がオンラインで演説し、豊富な実績や政策の継続性をアピールしました。