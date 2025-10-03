ドラマ「終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−」（カンテレ・フジテレビ系で13日から放送開始）の制作発表会が3日、東京都内で行われ、出演者の草なぎ剛、中村ゆり、八木莉可子、塩野瑛久、小澤竜心、要潤、国仲涼子、古川雄大、月城かなと、中村雅俊、風吹ジュンが登壇した。亡き妻を思いながら、小学1年生の息子を育て、遺品整理人として生きる主人公の鳥飼樹を演じる草なぎは、冒頭で国仲に向って「仲間さん」と