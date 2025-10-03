ことし5月、佐賀市の児童福祉施設で、女性職員が包丁で刺され死亡した事件です。刑事責任能力を調べるため鑑定留置されていた中国籍の29歳の女について、佐賀地検は3日、殺人の罪などで起訴しました。殺人や傷害などの罪で起訴されたのは、長崎県佐世保市に住む中国籍の平田ミルこと、李綽楹（り・しゃくえい）被告（29）です。起訴状によりますと、李被告はことし5月、佐賀市の児童福祉施設で、当時55歳の女性職員の胸を包丁で複