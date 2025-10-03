六本木ヒルズ森タワー53階の「森美術館」(東京都港区六本木)で、建築家・藤本壮介さんの初の大規模個展「藤本壮介の建築：原初・未来・森」が開催中だ。藤本さんといえば、今まさに大きな話題を呼んでいる2025年大阪・関西万博の象徴「大屋根リング」の設計者。そんな注目の建築家の展覧会が、来館者10万人を突破し、大きな評判となっている。建築を専門としない人でも楽しめる工夫が随所に凝らされ、子どもから大人まで幅広い層に