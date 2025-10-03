大阪・関西万博は閉幕まで残り10日。盛り上がりは夢洲の会場外に及んでおり、大丸梅田店は、あす4日から閉幕日の13日まで、同店内のオフィシャルストアについて、異例の入場整理券対応とすると発表した。【画像】万博ロスで大混雑？ 大丸梅田店の異例発表大丸梅田店は、2日付で「10月4日（土）から13日（月・祝）の期間、5階＜2025 大阪・関西万博 オフィシャルストア＞への入場は、混雑状況に応じて入場整理券を配布させてい