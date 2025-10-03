『家庭教師ヒットマンREBORN!』、『エルドライブ【elDLIVE】』、『鴨乃橋ロンの禁断推理』と数多くの人気作を世に送り出している漫画家・天野明氏の大規模展覧会『天野明展 The Characters -Encore!（アンコール）-』が4日より東京・六本木ミュージアムで開催される。これに先立ち、内覧会が開催された。凱旋展であり、2024年よりスタートした国内巡回展の最終会場となる今回は、天野氏による新たな描きおろしや作品ごとの追加展