プロトタイプ発見A1とQ2を統合アウディは、来年に生産終了予定のA1およびQ2の間接的な後継車となる、コンパクトな新型EVを開発中だ。今回、プロトタイプによるテスト走行の様子をカメラが捉えた。【画像】空力性能を磨いた先進的なコンパクトハッチバック【アウディA2を詳しく見る】全24枚欧州で目撃されたプロトタイプは、Q4 eトロンの小型版のようにも見えるが、1999年から2005年にかけて生産されていたA2の丸みを帯びたデザ