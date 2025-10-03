◇男子ゴルフツアーバンテリン東海クラシック第2日（2025年10月3日愛知県三好CC西C＝7300ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、首位から出た小斉平優和（27＝フリー）が68で回り、67の下家秀琉（23＝ELECOM）、66の吉田泰基（27＝東広野ゴルフ倶楽部）とともに通算8アンダーでトップに並んだ。岡田晃平（23＝フリー）、今平周吾（33＝ロピア）ら5人が7アンダーで1打差の4位につけた。6アンダーの石坂友宏（26＝都