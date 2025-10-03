３日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１４６．２０ポイント（０．５４％）安の２７１４０．９２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６６．０４ポイント（０．６８％）安の９６５８．３４ポイントと４日ぶりに反落した。売買代金は１３４７億８１００万香港ドル（約２兆５５４０億円）に縮小している（２日は２２２４億６７９０万香港ドル）。利益確定売りが優勢