俳優の鈴木福（21）が3日、インスタグラムを更新。木曜パーソナリティーを務める日本テレビ系「ZIP！」（月〜金曜午前5時50分）に復帰したことを報告した。鈴木は「先週お休みをいただきましたが、昨日から木曜日のZIPに復帰しました！」と報告。「先週はお休みすることがニュースになっていてびっくりしました笑」と、夏休みのため番組を欠席したことが一部ネットニュースで取り上げられていたことに驚きをつづった。同番組では総