「M−1グランプリ2020」王者のお笑いコンビ、マヂカルラブリーの野田クリスタル（38）と村上（40）が2日深夜放送のニッポン放送「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)」（木曜深夜3時）に生出演。吉本興業が2日に発表した11月1日開始予定のダウンタウンらが出演する課金制独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」（ダウンタウンプラス）について言及した。村上が「ダウンタウンプラスという名前が発表されてましたけど、ち