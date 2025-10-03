◇プロ野球セ・リーグ 広島-ヤクルト(3日、マツダスタジアム)今季のセ・リーグは残り2試合。広島対ヤクルトの2連戦初戦の両チームスタメンが発表されました。広島では小園海斗選手が23日巨人戦以来となるスタメン復帰。「3番・ショート」で起用されました。現在打率でリーグトップに立つ小園選手は、出塁率でトップに立つ阪神・大山悠輔選手を僅差で追っており3位につけています。ヤクルトでは村上宗隆選手がこの日も「4番・サード