◆ソフトバンク―オリックス（3日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは今季のレギュラーシーズン本拠地最終戦。あと3打席で初の規定打席に到達する牧原大成は7試合ぶりに二塁で出場。谷川原健太が今季2度目の中堅を守る。先発は残り⅓回で規定投球回に到達する上沢直之。【ソフトバンクのオリックス戦スタメン】1左柳田悠岐2右柳町達3二牧原大成4指山川穂高5三栗原陵矢6中谷川