打撃練習する牧原大（撮影・星野楽）練習を見る小久保監督（左）と秋山幸二氏（撮影・星野楽）一軍に合流した笹川（撮影・星野楽）一軍に合流した東浜（撮影・星野楽）グラウンドに姿を見せた秋山幸二氏（左）と和田毅氏（撮影・星野楽）オリックス戦に先発した上沢（撮影・星野楽）１回無死一塁、右越えに先制２ランを放つ柳町（撮影・星野楽）１回無死一塁、先制２ランを放ち、タッチで迎えられる柳町（撮影・星野楽）１回無死一