?¤¢¤Ð¤é¹ü¤¯¤Ã¤­¤ê?Èþ¥Ü¥Ç¥£¥·¥ç¥Ã¥È2020Ç¯¥ß¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥óÊ¡²¬Âç²ñ½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¥¸¥à¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖStrength is the new beauty¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¸¥à¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÆüÃæ¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢±Ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¢ÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤¹¥È¥ê¥ê¥ó¥¬¥ë¥â¥Ç¥ë¤Î»þÇ¤¥«¥è(31)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡£º¸Æó¤ÎÏÓ¤È±¦¼ê¼ó¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¡¢¾å²¼¹õ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥·¥ã¥Ä¤È¥Û¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥¸¥à¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ç¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·