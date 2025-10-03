世にも奇妙な出来事が起こった。現地10月２日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズ第２節で、名将ジャンピエロ・ガスペリーニが率いるローマ（イタリア）が、リール（フランス）とホームで対戦。開始６分でハーコン・アルナル・ハラルドソンに浴びた一発に泣き、０−１で敗れた。世界中で大きな注目を集めているのが、二転三転の攻防だ。ローマは82分、相手のハンドでPKを獲得。直前に投入されていたアルテム・