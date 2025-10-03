遺体が見つからないまま暴力団組員らが逮捕された殺人事件。高知の山中で人骨がみつかり、被害男性のものであることが判明しました。指定暴力団「東組」傘下の組員・三谷晃平容疑者（２７）ら男４人は、今年６月、兵庫県尼崎市の路上などで男性（２３）を暴行したうえ、大阪府能勢町の家屋で刃物で脚を刺し、殺害した疑いが持たれています。事件をめぐっては、殺人や死体遺棄の容疑などで計１２人が逮捕されていますが、男性の遺体