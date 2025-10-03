10月3日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）は朝日新聞の「平和賞、「七つの戦争解決」訴えるがトランプ氏、貢献度不明確なものも」を取り上げ、大竹まこととお笑い芸人のヒコロヒーがコメントした。 ノーベル平和賞が１０日に発表される。今年１月に２期目が始まって以来「平和の構築者」を自称するトランプ米大統領は既にいくつもの戦争を解決したと主張し、受賞に意欲を燃やしている。「私が