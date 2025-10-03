香川県警本部＝高松市香川県警は3日、県内の70代女性が交流サイト（SNS）で知り合った交際相手から投資を持ちかけられ、約1億1千万円をだまし取られたと発表した。ロマンス詐欺事件とみて調べている。県警によると、女性はフェイスブックで知り合った人物とLINE（ライン）で関係を深め、8月に告白され交際を開始。「投資の勉強をしてみよう」と勧められ、金の購入資金として20万円を指定の口座に振り込んだ。その後紹介された