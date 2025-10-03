小売店のコメ販売平均価格推移農林水産省は3日、全国の小売店約6千店で9月22〜28日に販売されたコメ5キロの平均価格が前週に比べて57円安い3995円だったと発表した。3週ぶりに4千円を下回った。随意契約による備蓄米の販売が続いており、平均価格は小幅ながら下がった。ただ流通が本格化した新米は高値で販売されており、3500円前後で推移した7、8月の水準と比べると、高止まりが続いている。価格高騰でコメの販売数量が減少傾