南シナ海のスカボロー礁に自然保護区を設置すると発表した中国の動向について、フィリピン軍の参謀総長は「中国が構造物の建設を始めれば事態は一変する」として、新たな軍事拠点化への強い警戒感を示しました。南シナ海のスカボロー礁はフィリピンの排他的経済水域の内側にあるものの、中国が実効支配を続けていて、先月には中国政府が自然保護区の設置を発表。周辺の海域では中国海警局の船がフィリピン船に放水を繰り返すなど、