兵庫県警本部＝神戸市中央区兵庫県尼崎市から車で連れ去った男性（23）を殺害したなどとして、遺体未発見のまま、殺人などの疑いで暴力団組員ら12人が逮捕された事件で、県警は3日、高知県土佐町の山中で発見された骨を、鑑定や容疑者の供述から男性のものと特定したと発表した。見つかった骨は数百点で、一部は地中に埋められ、人為的に切断された形跡があったという。県警は暴行を受けた末に死亡し、遺棄されたとみて詳しい