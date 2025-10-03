女優の小芝風花が３日、「小芝風花カレンダー２０２６『Ｆｌｏｗｅｒ』」（マガジンハウス）を１２月１２日に発売すると発表した。予約は１０月３日より開始される。デビュー１５周年アニバーサリーイヤーとなる２０２６年のカレンダー。作品によってさまざまな役柄を演じ分ける小芝が、“咲き誇る瞬間の花”が持つ６つのイメージを表現した。軽井沢の豊かな自然の中で見せた多彩な表情を、フォトグラファーの酒井貴生氏が撮り