日本ハムは３日、６日に開幕する秋季教育リーグ「第２２回みやざきフェニックス・リーグ」の参加メンバーを発表した。期間は１０月２７日（月）までで、日本ハムは宮崎県内各地で１８試合を行う予定。▽参加メンバーは以下。【監督・コーチ】稲葉篤紀、清水雅治、浦野博司、江口孝義、小田智之、佐藤友亮、的場直樹、岩舘学、紺田敏正【投手】河野竜生、細野晴希、堀瑞輝、浅利太門、福田俊、福谷浩司、石川直也、池田隆英、松浦