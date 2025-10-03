◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（３日・みずほペイペイドーム福岡）スタメンが発表された。９月２７日の楽天戦（京セラドーム大阪）で右かかと付近に死球を受けて以降、欠場が続いていた森友哉捕手は「１番・ＤＨ」で自身５戦ぶりの先発復帰。報徳学園出身のプロ２年目・堀柊那捕手は「８番・捕手」で自身初の先発出場となった。以下、両チームのスタメン。【オリックス】１番・ＤＨ森２番・三塁宗３番・遊撃紅林