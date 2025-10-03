◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（３日・みずほＰａｙＰａｙ）【オリックス】１（指）森、２（三）宗、３（遊）紅林、４（一）太田、５（右）杉本、６（二）西野、７（左）広岡、８（捕）堀、９（中）麦谷、▽投＝佐藤【ソフトバンク】１（左）柳田、２（右）柳町、３（二）牧原大、４（指）山川、５（三）栗原、６（中）谷川原、７（一）井上、８（捕）海野、９（遊）野村、▽投＝上沢