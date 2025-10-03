◆パ・リーグ楽天―西武（３日・楽天モバイル）【西武】１（中）西川、２（二）滝沢、３（左）渡部聖、４（一）セデーニョ、５（三）山村、６（指）デービス、７（遊）佐藤太、８（捕）古市、９（右）古川、▽投＝与座【楽天】１（中）中島、２（三）村林、３（二）黒川、４（指）ボイト、５（一）浅村、６（遊）宗山、７（左）鈴木大、８（右）武藤、９（捕）太田、▽投＝大内