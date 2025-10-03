宝塚月組公演「ＧＵＹＳＡＮＤＤＯＬＬＳ」（４日〜１１月１６日、東京宝塚劇場）の開幕を前に３日、東京宝塚劇場で月組トップコンビの鳳月杏と天紫珠李が囲み取材に応じた。活気あふれる１９４８年頃の米国・ニューヨークが舞台。超大物ギャンブラーのスカイ（鳳月杏）に、昔なじみのネイサン（風間柚乃）が救世軍の軍曹・サラ（天紫珠李）を口説き落とせるか賭けることから始まるハッピーミュージカル。宝塚歌劇では１