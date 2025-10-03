バレーボール男子日本代表で大同生命ＳＶリーグ初代王者のサントリーの主将を務める高橋藍が、サントリーでチームメートの兄・塁と大阪国際交流センターでイベントに出席。トークショーやゲームなどで約１０００人のファンとともに盛り上がった。初冠番組の関連企画「高橋藍のオフになにする？」の“オフなに”のスペシャルイベント。司会を務めた青木源太アナウンサーを交えたクロストークでは「兄弟でお互いに直してほしいと