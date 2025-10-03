物価上昇に合わせた適切な価格転嫁を目指すセミナーが1日、山形市で行われ、参加者が価格の交渉術や様々なデータを収集する重要性について学びました。このセミナーは、物価上昇や最低賃金上昇が続く昨今の情勢を受け、製造業や飲食業などに取引先との交渉術や顧客に対する価格改定の周知方法を学んでもらうことで適正な価格転嫁につなげようと、去年から、県が開催しているものです。県よろず支援拠点深瀬孔