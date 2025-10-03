２日、海南省万寧市の日月湾で、サーフィン体験の前に記念撮影する子どもたち。（万寧＝新華社記者／郭程）【新華社万寧10月3日】中国の国慶節と中秋節の連休（10月1〜8日）を迎えた海南省万寧市はサーフィン体験に訪れた全国からの観光客でにぎわっている。独特の地理と気候に恵まれ、サーフィンは地元の観光の代名詞になっている。２日、海南省万寧市の日月湾でサーフィンを楽しむ観光客。（ドローンから、万寧＝新華社記者／