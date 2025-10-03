全日本プロレスは3日、都内で会見を行い、「旗揚げ記念シリーズ2025」行田大会で世界ジュニアヘビー級王者・青柳亮生と挑戦者・井上凌が対戦することを発表した。会見した王者の青柳亮は「勝ちは間違いない。それが大前提でキャリアの中でほとんど先輩との対戦だったが、初めて後輩の井上とのタイトル戦はうれしい部分でもある。世界ジュニアは遠いということを教えてやることと青柳亮生のためのタイトル戦にしたい」と防衛へ