記者会見するNST新潟総合テレビの酒井昌彦社長＝3日午後、新潟市関東信越国税局から約11億円の所得隠しを指摘されたフジテレビ系列のNST新潟総合テレビ（新潟市）は3日、外部調査委員会による調査結果報告書を公表した。視聴率が低い中、売り上げ確保のため、広告代理店側に適正な範囲を逸脱する利益供与が続き、CM制作費の架空計上に至ったと結論付けた。報告書によると、2011年ごろからフジ制作番組の視聴率低迷を背景に、NS