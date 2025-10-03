総務省は3日、国勢調査のインターネット回答に関する10月1日午前0時時点の集計結果を公表した。9月20日の受け付け開始からの11日間で、1443万654世帯がネットで回答した。総務省の試算では、全世帯のうちネットで回答した人の割合は25.8％。前回の2020年調査を上回るペースだとしている。回答期間は8日まで。都道府県別でみると、滋賀の31.9％が最も高く、静岡31.7％、富山31.5％、福井30.7％と続いた。1日からは郵送や調査