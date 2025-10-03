〈「もしかして私？」藤井聡太の師匠・杉本昌隆八段もドキドキ…全国150人に聞いた“師匠にしたいプロ棋士”ランキング、藤井七冠を抑えた1位は誰？〉から続く将棋界を牽引する若き天才、藤井聡太七冠。その師匠である杉本昌隆八段が、“最強すぎる弟子”のエピソードをはじめ、楽しくトホホな日常を「週刊文春」で綴った大人気エッセイ集の第2弾『師匠はつらいよ2 藤井聡太とライバルたち』（文藝春秋）。【画像】杉本昌隆八段