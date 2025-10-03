ものまねタレントの“ナナちゃん”こと古村奈々が2日に自身のアメブロを更新。9月1日に出産した息子が生後1か月を迎えたことを報告した。【映像】板野友美、3歳の娘の顔出しショットこの日、古村は「新生児卒業」というタイトルでブログを更新。「9月1日に出産したので昨日でちょうど1ヶ月が経ちました」と報告し「今回の出産は親子共々大変だったので、無事産まれてくれて本当によかったです」と出産当時を振り返った。続け