農水省が発表した最新のコメの平均販売価格は、3指標すべてで値下がりに転じました。ただ、新米の流通を背景に、依然として高水準となっています。【映像】依然5月中旬の最高値4285円に近い高水準農水省によりますと、9月28日までの1週間に全国のスーパー約1000店舗で販売されたコメの平均価格は、5kg当たり4211円で、前の週と比べて35円値下がりしました。2週連続の値下がりですが、依然として5月中旬に記録した最高値4285円