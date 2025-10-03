歌手中澤卓也が30歳の誕生日の3日、東京・渋谷のライブハウス「プレジャープレジャー」でバースデーライブを行った。今年1月発売の新曲「青い空の下」でスタートし、冒頭はアカペラで歌唱。約300人のファンでぎっしり埋まった客席はペンライトが何度も大きく揺れた。最初のあいさつで「今日の主役です」。笑いをとった後で「本日で20代とオサラバしまして30歳になりました。毎年、こうして年齢を重ねた初日にファンの人と過ごせ