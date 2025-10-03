ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ『私が愛した地獄』。10月2日（木）に放送された同番組では、稲田がゲストの猛アピールに困惑してしまう場面があった。【写真】「波乗りの男が好き」ゲストに思わず前のめりな平成フラミンゴ・RIHO今回は“稲田に言いたいことがある”ゲストとして、BALLISTIK BO