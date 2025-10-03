名古屋ダイヤモンドドルフィンズは10月3日、中東泰斗の負傷を発表した。 中東は9月26日に行われたベルテックス静岡との非公開プレシーズンマッチで負傷。下顎骨骨折と診断され、全治未定だという。30日に手術を受け、成功したことも明かされた。 名古屋D一筋で33歳の中東は、191センチ84キロのシューティングガード。クラブを通じて「シーズン開幕直前にこのようなことになり、チームに