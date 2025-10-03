パドレスのダルビッシュ有投手は2日（日本時間3日）、敵地で行われたカブスとのワイルドカードシリーズ（WCS）第3戦に先発し、自己最短となる1回0／3、21球で降板した。試合も1－3で敗れ、チームは地区シリーズ進出を逃した。米地元紙『サンディエゴ・ユニオン・トリビューン』など複数メディアが、今季終戦となったパドレス側のコメントを伝えている。 ■PCAに先制タイムリー献上 初